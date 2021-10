Hannover

Corona hat auf dem Ausbildungsmarkt deutliche Spuren hinterlassen. 7320 junge Menschen sind in Niedersachsen ohne Lehrstelle. „Wir müssen Ausbildung jetzt zukunftsfest machen“, findet Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt. „Das geht nicht mit angezogener Handbremse.“

Der Gewerkschaftsbund orientiert sich auf der Suche nach Lösungen auch am Beispiel Österreich. Dort gilt für junge Menschen, die trotz Suche auf dem ersten Ausbildungsmarkt erfolglos bleiben, eine Ausbildungsplatzgarantie. Sie finden Platz in Trägereinrichtungen. „Schon nach dem ersten Jahr schaffen gut 60 Prozent den Sprung in normale Ausbildungsbetriebe“, sagt Payandeh.

Nur jeder Fünfte bildet aus

Allerdings bilden in Niedersachsen immer weniger Betriebe aus. Nur jeder fünfte gibt dem Nachwuchs eine Chance. Der DGB dazu: „Wir müssen diesen Trend umkehren und ausbildende Betriebe durch einen Zukunftsfonds entlasten. In diesen sollten alle Unternehmen einzahlen, denn die Ausbildung von Fachkräften geht alle an.“

Auf dem Ausbildungsmarkt, so klagt der Gewerkschaftsbund, sei die Lage verheerend für diejenigen, die einen Hauptschulabschuss haben. Das liege zum Teil an zu hohen Anforderungen der Betriebe. Die Bedingungen müssten „niedrigschwelliger“ werden.

Lücke eigentlich noch größer

Es sei jetzt an der Zeit, die Ausbildung zukunftsfest zu machen, sodass keiner mehr verloren geht und heute die Fachkräfte von morgen ausgebildet werden“, meint Lars Niggemeyer, Abteilungsleiter für Arbeitsmarktpolitik. 2143 Jugendliche hätten derzeit weder eine Lehrstelle noch eine Überbrückungsmaßnahme gefunden. Weitere 5177 Jugendliche mussten auf Alternativen zu einem Ausbildungsplatz ausweichen. Gleichzeitig gebe es laut offizieller Statistik noch 4841 gemeldete offene Ausbildungsplätze, also einen Platz für eineinhalb Bewerber. Die Lücke wäre noch größer ohne Überbrückungsmaßnahmen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der DGB Niedersachsen fordert strukturelle Verbesserungen. Außer Ausbildungsgarantie und Zukunftsfonds zählt er dazu die Einführung eines niedersachsenweiten Azubi-Tickets. „Mobilität wird dadurch finanzierbar, und die Chancen auf einen Ausbildungsplatz steigen.“ Der Dreiklang soll Musik der Zukunft sein.

Von Vera König