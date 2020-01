Schüttorf

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn 30 nahe Schüttorf (Kreis Grafschaft Bentheim) einen unter 42 anderen Namen bekannten Betrüger gestellt. Zuvor hätten die Ermittler das Auto, in dem der 71-Jährige als Beifahrer saß, bei der Einreise aus den Niederlanden nach Deutschland kontrolliert, teilte die Polizei mit. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich demnach heraus, dass der Mann seit 2011 per Haftbefehl gesucht wurde, weil er eine mehrjährige Haftstrafe wegen Betruges nicht angetreten war. Nun sitzt er im Gefängnis.

Von RND/dpa