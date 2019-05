Groß Ellershausen

Schwer verletzt worden ist ein 84-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstag in Groß Ellershausen. Der Mann wurde von einem Anhänger überrollt. Am Steuer des Zugfahrzeuges saß sein Sohn.

Nach weiteren Angaben einer Polizeisprecherin hatte der 55-jährige Fahrer das Gespanns gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Sparkasse gestoppt, um seinen Vater aussteigen zu lassen. Als er wieder anfuhr, sei der Senior vermutlich von dem Anhänger erfasst worden. Der 84-Jährige stürzte und wurde von dem Gefährt überrollt. Der für den Transport von Pkw vorgesehene Anhänger war nicht beladen. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus. Vater und Sohn stammen aus Sachsen-Anhalt.

Von Ulrich Schubert