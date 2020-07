346 Bodycams für die niedersächsische Polizei und Kritik am Innenminister

Hannover

Die niedersächsische Polizei verfügt aktuell über 346 Bodycams – die meisten davon hat die Polizeidirektion (PD) Oldenburg (104 Körperkameras), die wenigsten die PD Braunschweig (29). Als letztes sind nun 34 Geräte in der PD Hannover angekommen. Das hat das Innenministerium auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion mitgeteilt. Ob die Aufnahmen, die im Einsatz mit den Bodycams bislang gemacht wurden, bereits Gegenstand von Gerichtsverfahren waren, kann das Ministerium nicht beantworten – eine derartige Auswertung gibt es nicht und ist auch nicht geplant. Für Marco Genthe, innenpolitischer Sprecher der FDP, ein Unding.

Das Thema Körperkameras bei der Polizei in Niedersachsen hat eine lange Geschichte, die Ende 2016 startete. Damals kündigte Innenminister Boris Pistorius ( SPD) von jetzt auf gleich einen Trageversuch an. Kritiker warfen ihm damals vor, das Pilotprojekt sei nur ein PR-Gag. Tatsächlich dauerte es rund dreieinhalb Jahre, bis datenschutzrechtliche und technische Probleme ausgeräumt waren, die richtigen Kameras gefunden und bestellt wurden – und auch in den Dienststellen im Land angekommen sind.

Bodycams : Keine Auswertung

Das ist nun der Fall. Auch die nötigen Dockingstationen – 148 insgesamt – sind laut Innenministerium inzwischen alle auf die jeweiligen Polizeidirektionen verteilt worden.

Ein wichtiges Argument für die Anschaffung von Körperkameras war damals die zunehmende Gewalt gegen Polizisten im Einsatz. FDP-Mann Genthe wollte deshalb vom Ministerium wissen, wie häufig Aufnahmen inzwischen als gerichtsverwertbare Beweismittel verwendet wurden? Antwort: Man weiß es nicht, weil es dazu keine Auswertung gibt.

Erfahrungswerte müssen gesammelt werden

Das verärgert den Innenpolitiker: „Ich erwarte, dass man Erfahrungswerte beim Einsatz von Bodycams sammelt und evaluiert“, stellt Genthe klar. Das könne man sehr wohl von einem Innenminister erwarten. Seinen Beamten ein neues Arbeitsmittel an die Hand zu geben und sich anschließend nicht dafür zu interessieren, ob die Geräte ihren Zweck erfüllen, „dafür habe ich kein Verständnis“, sagt Genthe.

Damit würde sich allerdings der Verdacht bestätigen, den es seinerzeit beim Start des Pilotprojekts mit den Körperkameras schon gab: „Der Innenminister wollte mit den Bodycams nur Schlagzeilen produzieren. Wenn das Thema raus ist aus der Öffentlichkeit, interessiert er sich nicht mehr dafür“, kritisiert der FDP-Innenexperte.

Von Britta Mahrholz