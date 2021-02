Hannover

Immer mehr Menschen setzen auf Bus und Bahn – doch bisweilen sind die Züge durchaus in die Jahre gekommen. Niedersachsen investiert nun in 34 neue Doppeldeckerzüge im Wert von 420 Millionen Euro, die bis Ende 2024 auf die Schienen kommen sollen.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zeigte sich am Donnerstag in Hannover überzeugt: „Wir sorgen für die Gewährleistung der Mobilität für alle Menschen und nehmen den Klimaschutz in den Blick.“ Man habe bereits frühzeitig damit angefangen, auf unterschiedliche Verkehrsunternehmen zu setzen. Darüber hinaus sei es gelungen, landesweit rund 400 eigene Fahrzeugeinheiten bereitzustellen. Dies soll nun erhöht werden.

Mehr Barrierefreiheit in den neuen Zügen?

Die neuen Züge, die am Alstrom-Standort Salzgitter gebaut werden, sollen im Expresskreuz Niedersachsen/Bremen, das Bremen, Hannover, Oldenburg, Wilhelmshaven, Norddeich-Mole, Osnabrück und Bremerhaven miteinander verbindet, eingesetzt werden. Erstmals soll so auch wieder eine direkte Anbindung zwischen Hannover und Wilhelmshaven realisiert werden.

Die Züge seien dabei dabei deutlich leiser unterwegs als die bisherigen Modelle, weiß Carmen Schwabl, Sprecherin der Geschäftsführung der Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG). „Bei Tempo 160 ist der Zug nicht lauter als ein neuer Staubsauger.“ Im Stehen sei das Fahrzeug sogar gar nicht zu hören. Dies sei vor allem für die Anwohner, aber auch für den Nachtverkehr wesentlich. Überdies verbrauchten die Züge auf gleicher Strecke beinah nur die Hälfte der Energie. Daneben soll größtmögliche Barrierefreiheit geboten werden. Täglich sollen rund 40.000 Menschen von den neuen Fahrzeugen profitieren.

Die LNVGN hatte die Produktion der neuen Züge ausgeschrieben und musste sich dabei mitunter kritischen Stimmen der Bahnbranche hingeben. Carman Schwabl machte deutlich: „Unsere hohen Kriterien wurden immer wieder scharf diskutiert.“ Man habe sich die Züge stark erkämpfen müssen. Im Fokus standen dabei die großen Anforderungen, die inzwischen an den Bahnverkehr gerichtet werden. Die neuen Züge seien aber nur ein Anfang – die Infrastruktur weise deutliche Defizite auf, die dringend vom Bund behoben werden müssten.

Von Mandy Sarti