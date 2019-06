Delmenhorst

Bei einem schweren Unfall im Gewitterregen ist ein 34-jähriger Mann am Montagmorgen auf der Autobahn 1 zwischen Cloppenburg und Vechta getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, saß der Mann als Beifahrer in einem Kleintransporter. Dieser geriet kurz vor der Anschlussstelle Vechta ins Schleudern und prallte erst in die Mittelleitplanke und anschließend in die Außenleitplanke.

Der Mann aus Delmenhorst starb noch an der Unfallstelle, während der 44-jährige Fahrer mit leichten Verletzungen davonkam. Ein Autofahrer, der dem schleudernden Kleinlaster ausweichen wollte, rammte ebenfalls die Planke.

Wegen der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr Richtung Münster über Stunden.

Lesen Sie auch: Schwere Gewitter nach Hitze am Wochenende – Behinderungen im Bahnverkehr

Von RND/lni