Wischhafen

Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in Wischhafen (Kreis Stade) fahndet die Polizei nach einem 52-jährigen Mann. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, steht der Gesuchte unter Verdacht, etwas mit dem Tod seiner 31-jährigen Ehefrau zu tun zu haben. Die Leiche der Frau wurde am Sonnabend in ihrem Haus in Wischhafen entdeckt.

Angehörige hatten das Opfer zuvor als vermisst gemeldet. Beamte der Polizei und der Feuerwehr fanden sie daraufhin tot in dem Haus. Laut Polizei legen die Umstände, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.

Polizei fahndet nach dem Ehemann

Dringend verdächtigt wird der Mann der Toten. Der 52-Jährige hat offenbar nach der Tat die Flucht ergriffen. Die Beamten teilen mit, dass der Mann mit dem Namen Jens Becker, geb. Lisogorny, vermutlich mit einem schwarzen Auto der Marke Dodge Journey mit dem Kennzeichen „PI-KJ 2112“ unterwegs ist. Sie warnen außerdem davor, dass Becker gefährlich sein könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Weitere Einzelheiten über die Umstände der Tat werden aktuell aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht.

Von RND/ewo