300.000 Jahre alt: Elefanten-Skelett in Niedersachsen freigelegt

Schöningen

Archäologen haben in Schöningen ein nahezu vollständiges Skelett eines eurasischen Waldelefanten freigelegt und ihre Erkenntnisse dazu im Forschungsmuseum präsentiert. Die Knochen seien, wie die meisten Funde aus der altsteinzeitlichen Grabungsstelle, außerordentlich gut erhalten, sagte Grabungsleiter Jordi Serangeli am Dienstag. Er zeigte sich optimistisch, auch den Rest des Tieres zu finden, das ihm zufolge vor 300.000 Jahren in der Umgebung im Kreis Helmstedt starb.

Am Fund waren Experten vom Senckenberg-Zentrum für menschliche Evolution und Paläoumwelt der Universität Tübingen in Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) beteiligt. Ihre Erkenntnisse veröffentlichen die Wissenschaftler im Fachmagazin „Archäologie in Deutschland“. Für Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) zeigt die Ausgrabung, um welch spannenden und wissenschaftlich bedeutenden Fundort es sich handelt.

Anzeige

Anna-Laura Krogmeier, Restauratorin des Landesamts für Denkmalpflege Niedersachsen, reinigt im Forschungsmuseum Schöningen (Paläon) den Backenzahn eines eurasischen Waldelefanten. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Weitere NP+ Artikel

Knochen werden nun untersucht und restauriert

Die Knochen der Elefantenkuh sollen von Doktoranden untersucht und im Forschungsmuseum restauriert werden. Besucher können sie dort auch besichtigen. Das Forschungsmuseum Schöningen ging im vergangenen Sommer aus dem vielkritisierten Paläon hervor und steht seitdem unter der Regie des Landesamts für Denkmalpflege.

Lesen Sie auch

Von RND/ Christian Brahmann/dpa