Hannover

Das Leben für Ungeimpfte soll deutlich komplizierter werden. Mit einem Ziel: Den Schutz für Geimpfte weiter hochzufahren. Mit einer neuen Corona-Verordnung will die rot-schwarze Landesregierung deswegen flächendeckend 2G in Niedersachsen einführen. Ein erster Entwurf, der der NP vorliegt, ist zur Beratung an die Verbände geschickt worden.

Konkret will die Landesregierung die 2G-Regel in der Gastronomie bereits ab der Warnstufe eins einführen, erreicht der Landkreis oder die Region die Warnstufe drei, müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Testnachweis erbringen – es gilt also 2G plus. Diese zusätzliche Testpflicht gilt auch für Veranstaltungen.

Überdies gilt für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und Veranstaltungen mit mehr als 25.000 Teilnehmenden unabhängig von der Warnstufe die 2G-Regel. Anders ist das bei Veranstaltungen im Freien – dort werden Ungeimpfte erst ab Warnstufe drei ausgeschlossen, bei Warnstufe zwei müssen sie einen negativen PCR-Test vorlegen.

Hospitalisierung nicht mehr Leitindikator

Nicht die einzige Änderung, die aus dem Entwurf hervorgeht. Künftig soll bei der Feststellung der Warnstufen nicht mehr die Hospitalisierungsquote als Leitindikator entscheidend sein. Vielmehr müssen lediglich zwei der drei Indikatoren (Hospitalisierung, Intensivbettenbelegung und Inzidenz) erfüllt sein. Regierungssprecherin Anke Pörksen begründete den Entschluss mit der Entwicklung in Niedersachsen: Derzeit ist der kritische Wert bei der Hospitalisierungsquote zwar nicht erreicht, dafür wurde der Schwellenwert bei der Inzidenz und der Intensivbettenbelegung klar überschritten. Auch aus Berlin erhalte man das Signal, „die Hospitalisierung hat sich nicht bewährt“. In der Konsequenz bedeutet dies, dass ganz Niedersachsen ab dem Inkrafttreten der neuen Verordnung in die Warnstufe eins wechselt.

Ob dies der Fall ist, ist allerdings auch davon abhängig, ob die Verbände und Fraktionen dem Entwurf zustimmen oder Änderungen einbringen. Die Frist für Anmerkungen gilt bis Donnerstag, die neue Verordnung soll am kommenden Montag verkündet werden und ab dem Folgetag gelten. Entscheidend könnte zudem die Beratung von Bund und Ländern am Donnerstag werden. Inhalt der Gespräche soll unter anderem die Änderung des Infektionsschutzgesetzes sein. Es müsse geprüft werden, ob auch mit der Novellierung die neuen Regeln möglich blieben, sagte Anke Pörksen.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) erhofft sich von den Gesprächen zudem eine klare Positionierung zur Testpflicht in einzelnen Branchen. Man könne die Öffnung von Diskotheken in Landkreisen mit hohen Inzidenzen ohne Testpflicht nicht akzeptieren, machte sie deutlich. Außerdem bezweifele sie, dass es zu einer Einigung für eine Impfpflicht in der Pflegebranche kommt. „Derzeit ist sie im Entwurf nicht enthalten“, sagte sie und äußerte noch einmal ihre verfassungsrechtlichen Zweifel an einem Impfzwang. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte vergangenen Freitag betont, dass er ähnliche Zweifel bei einer allgemeinen Impfpflicht hege, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sei aber schon eher denkbar.

Von Mandy Sarti