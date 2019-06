Hannover

Die vergangene Nacht war für viele Niedersachsen erneut eine tropische. Fast überall wurden an den Messstationen im Bundesland Werte von mehr als 20 Grad ermittelt. Am wenigsten Abkühlung gab es in Barsinghausen-Hohenbostel in der Region Hannover. Dort wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nacht 26,2 Grad gemessen – nach vorläufigen Angaben der Spitzenwert in Niedersachsen und möglicherweise auch in Deutschland.

Nach Angaben eines DWD-Sprechers sind derartig hohe Nacht-Werte zwar die Ausnahme, angesichts der Tagstemperaturen aber auch nicht völlig ungewöhnlich. An der Messstation in Barsinghausen-Hohenbostel waren am Dienstag Höchstwerte von 34 Grad gemessen worden.

Tagsüber war es in Lingen im Emsland am Dienstag niedersachsenweit am heißesten. 36,7 Grad zeigte die Messstation an, wie der DWD am Mittwoch mitteilte. Im ganzen Bundesland seien es etwa 35 Grad gewesen, nur im Süden Hannovers war es etwas kühler. Bereits am Montag war Lingen mit 33,8 Grad der heißeste Ort Niedersachsens gewesen.

Die bislang höchste Tagestemperatur in Niedersachsen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor etwa 70 Jahren wurde am 9. August 1992 in der Lüneburger Heide in Bergen und Faßberg mit 38,6 Grad gemessen. Im vergangenen Jahr war es laut DWD an der Messstation Barsinghausen-Hohenbostel mit 37,9 Grad am wärmsten – das war am 7. August.

Am Donnerstag soll es etwas erträglicher werden mit 19 Grad im nördlichen Emsland und 25 Grad im südlichen Niedersachsen. Am Wochenende soll es wieder heiß werden.

Von RND/dpa/frs