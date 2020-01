Der Tourismustrend zur Kreuzfahrt ist ungebrochen. Davon lebt die Meyer-Werft in Papenburg, die dieses Jahr ihr 225-jähriges Bestehen feiert. Viel größer kann sie ihre Schiffe nicht bauen. Trotzdem soll das Jubiläumsjahr ein Rekordjahr werden.

Arbeit an einem Kreuzfahrtschiff in der Meyer-Werft in Papenburg. Quelle: Sina Schuldt/dpa