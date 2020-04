Celle

Mit Drift-Übungen zum Führerschein? Wenn sich ein 18-Jähriger aus Celle da mal nicht getäuscht hat. Der junge Mann, der kurz vor der Führerscheinprüfung steht, habe mit Drifts – also mit ausbrechendem Heck und quer durch Kurven – seine Fahrkenntnisse aufpolieren wollen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sein 22 Jahre alter Freund habe ihn am Samstagabend auf einem Platz in Celle entsprechend im Fach „ Driften“ ausbilden wollen.

Zeugen hatten beobachtet, dass die beiden jungen Männer scheinbar sinnlos auf dem Platz herumgekurvt seien.

Fahren ohne Führerschein ist eine Straftat

Der Führerschein wird für den 18-Jährigen nach Polizeiangaben nun vorerst ein Traum bleiben - er erhielt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch das „Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ sei eine Straftat.

Von RND/dpa