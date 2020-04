Celle

Nach dem gewaltsamen Tod eines 15 Jahre alten Jugendlichen in Celle hat sich der mutmaßliche Täter noch nicht zu dem Motiv für seine Tat vom Dienstagabend geäußert. „Es gibt bislang keine Anhaltspunkte für einen politischen Hintergrund oder eine rassistische Motivation. Wir gehen weiterhin von einer psychischen Erkrankung bei dem Mann aus“, sagte Oberstaatsanwalt Lars Janßen am Donnerstag.

Opfer ist ein 15-jähriger jesidischer Kurde

Das Opfer ist ein 15 Jahre alter jesidischer Kurde, der mit seiner Familie aus dem Irak nach Deutschland kam. Nach Angaben der Polizei soll ihn der Tatverdächtige am Dienstagabend grundlos mit einem Messer niedergestochen haben, als er zufällig auf seinem Fahrrad an dem 29 Jahre alten Mann vorbeifuhr. Wegen Verdachts des Totschlags wurde am Mittwochabend Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen.

Genauere Aufschlüsse soll nun ein psychiatrisches Gutachten über den aus Celle stammenden Beschuldigten geben. „Bei einer solchen Konstellation ist die Beauftragung eines solchen Gutachtens die normal übliche Praxis“, sagte Oberstaatsanwalt Janßen.

