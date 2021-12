Bad Iburg

Ein 14-jähriger Junge ist in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Teenager am Morgen eine Bundesstraße überquert, als er von dem Wagen eines 25-Jährigen erfasst wurde. Der Junge erlitt so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle starb.

Der Fahrer des Autos erlitt einen schweren Schock, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt - für weitere Ermittlungen.

Die Bundesstraße war vorübergehend voll gesperrt. Mehrere Notfallseelsorger waren im Einsatz.

Von RND/dpa/Miriam Hinternesch/Helen Hoffmann