Braunschweig

Ein anonymer Spender hat 100.000 Euro an das Hospiz in Braunschweig gespendet. Der Unbekannte wandte sich für seine gute Tat an die „Braunschweiger Zeitung“, wie das Blatt am Dienstag berichtet. Er habe der Zeitung die Spende angekündigt, darum gebeten, dass Medienvertreter das Geld übergeben und auch den Empfänger klar definiert, hieß es.

Immer wieder anonyme Großspenden in Braunschweig

„Schwerstkranken Menschen das Sterben zu erleichtern, ist ein Zeichen menschlicher Wärme und erfordert Respekt und Anerkennung“, heißt es dem Bericht zufolge in einem Begleitschreiben. Die Spende solle auch als Zeichen der Hochachtung für alle Mitarbeiter und besonders der Ehrenamtlichen verstanden werden.

Schon in der Vergangenheit hatte es im Raum Braunschweig immer wieder anonyme Geldspenden gegeben. Anfang des Jahres hatte ein älterer Mann 50.000 Euro für die Aktion „Das Goldene Herz“ zur Verfügung gestellt. Erst vor rund einem Jahr waren bei der Zeitungsredaktion der „Wolfsburger Nachrichten“ 100.000 Euro für den Bau eines zweiten Hospizhauses in Wolfsburg abgegeben worden. In den Jahren 2011 und 2012 spendete ein anonymer Wohltäter knapp 200.000 Euro in kleineren Beträgen für verschiedene Projekte und Einrichtungen.

Von RND/epd