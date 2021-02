Hannover

Seit Wochen sind die Geschäfte und Restaurants in Niedersachsen geschlossen – das wirkt sich auf die ohnehin schon schwierige Struktur in den Innenstädten aus. Nun haben Europaministerin Birgit Honé (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) den Kommunen am Donnerstag bei einem digitalen Innenstadtgipfel zugesichert, sich für ein Soforhilfeprogramm von rund 100 Millionen Euro bei der Europäischen Union einzusetzen.

Mit den Mitteln soll die Gastronomie, die Kultur, aber auch die Nutzungsstätten unterstützt werden. Birgit Honé machte deutlich, dass die Pandemie „ein Brandbeschleuniger“ für die ohnehin schon angespannte Situation gewesen sei.

Corona-Krise trifft auf Strukturprobleme

„Unsere Innenstädte haben durch die Corona-Krise schwere Schäden erlitten. Hinzu kommen allgemeine Strukturprobleme durch den zunehmenden Onlinehandel und erhebliche Rückstände bei der Digitalisierung des Handels, der Innenstädte und der Verwaltungen“, sagte Marco Trips, der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB). Diese Probleme könnten Kommunen, Handel und Gastronomie nicht alleine lösen. Er hatte deswegen schnelle, unbürokratische Hilfen in Höhe von 50 Millionen Euro gefordert.

Beschließen Bund und Länder Lockerungen für den Handel?

„In der neuen EU-Förderperiode werden wir ein Programm für resiliente Innenstädte auflegen“, sagte Birgit Honé. „Gleichzeitig arbeitet mein Haus gemeinsam mit dem Bauministerium an einem Sofortprogramm für niedersächsische Innenstädte.“ Wann die Mittel bereitgestellt werden, ist allerdings unklar.

Mit Blick auf die kommende Bund-Länder-Schalte am Mittwoch machte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann deutlich, dass er Lockerungen im Bereich des Einzelhandels erwarte. Er sei erschüttert darüber, dass Discounter entgegen der Vorgaben ihr Angebot deutlich ausgeweitet hätten.

Von Mandy Sarti