Arbeitgeber fordern Verlängerung der Kurzarbeiterbezüge

HANNOVER

Angesichts der schwächelnden Konjunktur und der Auftragsrückgänge in der Industrie fordert der Arbeitgeberverband Niedersachsen/ Metall vehement, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes von derzeit zwölf Monaten auf 24 Monate zu verlängern. Eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen habe ergeben, dass das Interesse an Kurzarbeit zuletzt massiv gestiegen sei, sagte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes.

Jedes vierte Industrieunternehmen setze bereits Kurzarbeit ein oder erwäge, sie in den kommenden sechs Monaten einzuführen. „Das ist ein weiterer Indikator für eine rasche Abkühlung der Konjunktur“, so Schmidt. Auch die Regionaldirektion Niedersachsen der Bundesagentur für Arbeit verzeichnet ein steigende Nachfrage bei der Kurzarbeit.

„Interesse an Kurzarbeit wächst“

„Wir merken, dass das Interesse an Kurzarbeit wächst, weil Betriebe sich vermehrt bei unseren Arbeitgeber-Services melden, um sich zu den Konditionen von Kurzarbeit beraten zu lassen“, teilte eine Sprecherin der Regionaldirektion mit. Zwar würden zu den Beratungsgesprächen keine Zahlen erhoben. „Aber wir können sagen, dass der Beratungsbedarf in den letzten Monaten durchaus gestiegen ist“, so die Sprecherin. „Unternehmen informieren sich, um bei Bedarf schnell reagieren zu können.“ Aktuell liegt die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld bei zwölf Monaten. bei „außergewöhnlichen Verhältnissen auf dem gesamten Arbeitsmarkt“ kann allerdings das Bundesarbeitsministerium die Bezugsdauer auf 24 Monate verlängern, wie etwa zu Zeiten der internationalen Finanzkrise 2008/2009. Bei Kurzarbeit müssen Arbeitgeber lediglich für die geleistete, verkürzte Arbeitszeit Lohn zahlen, die Arbeitsagentur stockt den Lohn für die entfallene Arbeitszeit um bis zu 67 Prozent auf.

Unbestritten ist, dass Deutschlands Industrie ins Trudeln geraten ist: Seit Monaten gehen die Auftragseingänge für den Maschinen- und Anlagenbau zurück, die Auto- und Zulieferbranche leidet unter den internationalen Handelskriegen, dem unklaren Brexit-Szenario, den Umbrüchen durch die Digitalisierung und die Einführung der E-Mobilität. In vielen Unternehmen – wie etwa bei Continental – laufen bereits große Sparprogramme und ist Personalabbau geplant. Manche Experten sprechen von einer Konjunkturdelle, andere warnen vor einer Rezession. Laut Schmidt verstärken sich die „Signale für eine Fortdauer der Krise bis weit in das Jahr 2020“. Die Krise in der Autoindustrie habe mittlerweile auf weitere Industriezweige übergegriffen. „Uns stehen also stürmische Zeiten bevor“, warnt Schmidt. „Wir fordern daher, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate auszuweiten.“ Auch eine Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge sei wichtig für die Betriebe. Das Bundesarbeitsministerium solle deswegen die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängern. „Diese Maßnahmen würden unseren Unternehmen mehr Planungssicherheit geben.“

Beantragte Kurzarbeit geht deutlich nach oben

Laut den Daten der Agentur für Arbeit ist die beantragte Kurzarbeit in den vergangenen zwölf Monaten in Niedersachsen tatsächlich deutlich nach oben gegangen. Hatten Unternehmen im September 2018 noch für knapp 2800 Personen Kurzarbeit angemeldet, waren es im September 2019 bereits mehr als 4300. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um geplante Kurzarbeit, die nicht „unbedingt in vollem Umfang“ realisiert werde, hieß es von der Arbeitsagentur. Die Zahlen zur realisierten Kurzarbeit sind weniger eindeutig – und vor allem weniger aktuell. Der jüngste Monat, für den abgerechnete Kurzarbeitgeld-Fälle vorliegen, ist der März 2019: Zu dem Zeitpunkt waren niedersachsenweit 2424 Personen in Kurzarbeit, im Februar waren es 3919, im Januar hingegen fast 14.000. Im Verlauf des Jahres 2018 lag die Zahl der Kurzarbeiter in Niedersachsen bis zum Sommer im niedrigen vierstelligen Bereich – ab August 2018 zog die Zahl allerdings von 12.000 auf den Höchststand von 18.592 im November 2018 an, mit dem Schwerpunkt Automobilindustrie. Das ist eine deutliche Spitze – allerdings keineswegs zu vergleichen mit den Höchststand der Kurzarbeit im Mai 2009 mit fast 98.500 Personen.

IG Metall noch nicht im Alarmmodus

Bei der IG Metall Niedersachsen ist man zwar angesichts der kriselnden Autobranche durchaus besorgt, aber noch nicht im Alarmmodus. „Die Dimension von 2008/2009 hat das nicht“, hieß es von der Gewerkschaft. Zwar gebe es durchaus Probleme in der Industrie, aber es scheine noch nicht, als würde die Konjunktur kippen.

Statt einer reinen Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, wie es die Arbeitgeberseite sich wünscht, setzt sich die IG Metall für ein Transformations-Kurzarbeitergeld ein: Um Betrieben bei dem rasanten Veränderungsprozess durch Digitalisierung und E-Mobilität den Strukturwandel zu erleichtern, soll bis zu zwei Jahren das Transformations-Kurzarbeitergeld gezahlt werden. Die Beschäftigten werden in der Zeit der Kurzarbeit weiter qualifiziert und auf die neuen Prozesse und Produkte vorbereitet. Für eine normale konjunkturelle Delle sei das normale Kurzarbeitergeld ausreichend, so die Gewerkschaft. „Aber für die neuen Herausforderungen brauchen wir neue Instrumente.“ Es gebe Betriebe in der Zulieferindustrie, die in Zukunft vermutlich einen Großteil ihres Portfolios neu aufstellen müssten.

Von Inken Hägermann