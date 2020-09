Hannover

Uns bleibt keine andere Wahl – wir haben das auszuhalten. 1000, vielleicht sogar 2000 Menschen wollen sich heute in Hannover versammeln, um unter diversen Fahnen für ein obskures Sammelsurium an Positionen zu demonstrieren. Wahrscheinlich wird diese laute Minderheit wieder rufen, dass sie gegen die Corona-Impfpflicht ist, während es noch nicht einmal einen Impfstoff gibt. „Don’t pay the Bill“ wird sicher wieder auf T-Shirts gedruckt sein. Schließlich ist der Microsoft-Milliardär Bill Gates ja unter Corona-Leugnern als der Nutznießer der Pandemie verschrien. Dass im Netz dann auch noch mit dem Satz „Nach Berlin kommt Hannover“ für diesen Protestzug geworben wird, kann einem die Vorfreude auf das Wochenende fast völlig nehmen. Zu frisch sind die Bilder von wütenden Bürgern unter Reichskriegsflaggen auf den Stufen des Reichstages.

Es gibt einige Hinweise, dass es nur schwer auszuhalten sein wird, was da auf uns zukommt. Das zeigen Argumente, mit denen die Veranstalter erfolglos gegen die Auflagen der Polizei geklagt haben. Die Covid-19-Pandemie werde von interessierten Kreisen überbewertet, diene der Durchsetzung einer obrigkeitsstaatlichen Diktatur, hieß es da.

Anzeige

Corona-Leugner sollten die Geschichten von Infizierten lesen

Was kann man dazu noch sagen? Ja, wir werden das aushalten – gemeinsam mit Menschen, die selbst infiziert waren, um ihre Gesundheit kämpfen mussten und in der NP ihre Geschichten erzählen. Vielleicht erreichen diese Wahrheiten ja doch noch den ein oder anderen Corona-Leugner. Dann hätte es sich schon gelohnt.

Von Zoran Pantic