Corona führt uns das seit vielen Monaten immer wieder deutlich vor Augen – und dieser so plötzliche und harte Wintereinbruch tut es auch. Über manche Probleme muss man nicht lange diskutieren, man muss sie lösen. Schnell, entschlossen und ohne sich die Schwierigkeiten schön zu reden.

Der Winter kommt nie überraschend – und so ist es Jahr für Jahr erwartbar, dass es in dieser Zeit für die Obdachlosen noch einmal besonders hart wird. Die ungewöhnlichen Schneemassen und Frosttemperaturen in diesen Tagen machen diese Situation für sie besonders. Es sind lebensgefährliche Umstände, aus denen ihnen unbedingt herausgeholfen werden muss. Und da können und dürfen keine Mühen und Kosten gescheut werden.

Die Stadtverwaltung hat zuletzt nicht immer alles richtig gemacht, wenn es um Obdachlose ging. Sie hat die Fehler, die ihr bei der Einstellung eines erfolgreichen Projekts im Naturfreundehaus passiert sind, immerhin mit der Eröffnung einer ähnlichen Einrichtung in Döhren halbwegs korrigiert. Aber sie ist mit der neuen Sozialdezernentin Sylvia Bruns auf einem guten Weg. Sie hat vor dem Kälteeinbruch die Probleme angepackt, Kontakte geknüpft und Lösungen organisiert. Von diesem Elan brauchen wir mehr – im besten Fall während des ganzen Jahres.

Von Zoran Pantic