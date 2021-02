Hannover

Es gab mal eine Zeit in Niedersachsen, und die ist gar nicht so lange her, in der hatte das Wort Profilierung von Hochschulen eine große Bedeutung. Gemeint war die Stärkung von Bereichen durch gezielte Förderung, in denen Hochschulen exzellent waren. Nun bekommt dieses Wort eine fragwürdige Wendung: In Zeiten der aktuellen Sparvorgabe des Landes führt diese Profilierung der Hochschulen zur Chiffre für die Abschaffung ganzer Institute. Was mal als Stärkung des Wissenschaftsstandortes gedacht war, führt zu dessen Schwächung – welcher exzellente Forscher will schon an eine Uni, an der gespart wird?

Nicht an der Wissenschaft sparen

Rund 24 Millionen Euro jedes Jahr – das Land Niedersachsen langt bei ihren Hochschulen zu kräftig hin. Die Leibniz Uni Hannover etwa denkt über das Aus der Meteorologie nach, ebenso will sie wichtige Bereiche bei den Architekten wegsparen. Aber: Wer bei der Wissenschaft spart, vernachlässigt vorsätzlich die (Gesundheits-) Vorsorge der Zukunft. Ein aktuelles Beispiel: Forscher haben in kürzester Zeit das Wissen über das Corona-Virus und die Covid-19-Erkrankungen vermehrt und kürzlich den (lebensrettenden) Impfstoff auf den Weg gebracht. Das wäre wohl kaum möglich gewesen, wenn alle Wissenschaftsministerien so gehandelt hätten in der Vergangenheit wie das Ministerium in Niedersachsen in diesen Wochen.

Von Andreas Voigt