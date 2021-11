Weihnachtsmarkt Hannover: Konzept muss angepasst werden

Hannover

„Wir müssen auf Selbstverantwortung setzen“, sagt der Grüne Daniel Gardemin. Die Erfahrung zeigt, wie gut das klappt. Die Selbstverantwortung sinkt in Partylaune mit steigendem Alkoholpegel.

Wir alle sind coronamüde, wir alle sehnen uns nach etwas Normalität. Wir alle möchten mal wieder ausgelassen feiern. Doch darin liegt das Problem: Ausgelassenheit minimiert das Bewusstsein für Risiko und Verantwortung.

Der Glaube, dass 2G an den Ständen ausreicht, wenn es auf den Wegen dazwischen keine Regelung gibt, wirkt weltfremd. Wie dicht das Gedränge bei solchen Veranstaltungen wird, konnte man erst kürzlich beim Winterzauber in Herrenhausen sehen. Dass Absperrungen auch bei großräumigen Veranstaltungen möglich sind, hat der Karnevalsauftakt in Köln gezeigt. Der fand unter 2G statt. Doch bietet auch der Impfstatus keinen hundertprozentigen Schutz, weder für sich noch für andere.

Am bewährtesten ist die FFP2-Maske. Warum es keine generelle Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarkt geben kann, ist nur schwer nachzuvollziehen. Gab es sie doch vor einem Jahr bereits schon einmal für die Fußgängerzonen.

Wenn die Verordnung eine solche Pflicht nicht hergibt, muss sie dringend angepasst werden. Ansonsten gilt: An die eigene Nase fassen und Verantwortung zeigen!

Von Andreas Krasselt