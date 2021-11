Weihnachtsmarkt: Buden wichtig für die Innenstadt

Hannover

Klar, wenn man die fatalistische Haltung einnimmt, muss man sagen: Kein Maschseefest, kein Schützenfest, warum dann bloß ein Weihnachtsmarkt? Mitten in der vierten Welle?

Vielleicht, weil die besinnliche Zeit auch die richtige ist zu einem weiteren Schritt in die Normalität. Bestimmt aber auch, weil der Weihnachtsmarkt so wichtig ist für die Händler, die auf ein lukratives Weihnachtsgeschäft hoffen. Die Betreiber der Stände, aber auch die Ladenbesitzer in der City. Geschenke und Glühwein harmonisieren hervorragend, ohne die festlichen Buden verlöre die Innenstadt erheblich an Attraktivität.

Das alleine darf natürlich kein Grund sein, den Markt zu erlauben. Aber wenn die Fußballstadien voll sind, immer mehr Konzerte stattfinden, warum sich dann nicht auf ein Heißgetränk vor der Marktkirche treffen? Das Konzept mit den Bändchen wirkt schlüssig – und wird das Gedränge doch zu groß, kann die Stadt nachsteuern. Und auch hier gilt: Jeder kann mit einem hohen Maß an Selbstverantwortung zum Gelingen beitragen. Vielleicht kann man ja neben den Räuchermännchen auch noch ein Impfangebot platzieren?

Niemanden nimmt man es übel, wenn er hadert und die Buden meidet. Der Rest darf sich ruhig freuen auf eine uns schon fast fremd gewordenen Geselligkeit. Und nächstes Jahr feiern wir am Maschsee!

Von Christian Lomoth