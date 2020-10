Weihnachten in Corona-Zeiten: Stille Nacht, einsame Nacht

Hannover

Vorfreude, Bescherung, der Kirchgang, das ist Weihnachten. Glaube, Liebe, Hoffnung, auch das ist Weihnachten. Es ist das wichtigste Fest der beiden großen Kirchen, aber auch der allermeisten Deutschen. Das Land findet zur Ruhe. Großeltern, Eltern, Kinder und Kindeskinder kommen von nah und fern zusammen. Und das soll das Coronavirus uns alles nehmen in diesem Winter?

Schlimm: Oma und Opa im Heim – Enkel zuhause

Es ist eine furchtbare Vorstellung: Die Oma sitzt allein im Pflegeheim, und die Kinder und Enkel sind zu Hause. Ohne Gottesdienst oder Christmette, ohne „Oh, du fröhliche“. Stille Nacht, einsame Nacht.

Nein, das darf nicht sein. Deshalb meldet sich die Kirche zu Wort. Weil Gottesdienste eben nicht nur ein liebgewonnenes Ritual sind, sondern so sinnstiftend wie wenig anderes am Weihnachtsfest. „Uns ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr“, steht im Lukas-Evangelium der Bibel, „siehe, ich verkündige euch große Freude.“

Gottesdienst ja – aber auf Abstand

Wahrscheinlich haben wir selten zuvor in unserem Leben diese frohe Botschaft so nötig gehabt wie 2020. Sie nicht zumindest in Gemeinschaft auf Abstand hören zu dürfen, das wäre ein weiterer Tiefschlag in Zeiten der Pandemie. Nicht nur deshalb ist es wichtig, dass die Kirchen uns das Weihnachtsfest versprechen.

Von C. Dannowski