Von Zaubern und Zaudern in der Corona-Politik

Hannover

Natürlich sind es besondere Zeiten. Das zeigt sich ja schon alleine daran, dass Bernd Althusmann gestern die Regierungserklärung im Landtag abgeben musste, weil sein Chef Stephan Weil in Quarantäne ist. Der CDU-Mann äußerte dabei Verständnis für die Kritik an der Corona-Politik von Bund und Ländern, warb allerdings auch für ebensolches: „Wir können nicht zaubern.“

Aber fordern wir Bürger wirklich magische Momente ein? Wenn wir uns wünschen, dass nicht erst am Sonnabend endgültig klar ist, was genau denn nun am Mittwochabend beschlossen wurde. Wenn wir uns wundern, dass erst nach mehr als zwei Monaten Impfen die Sonntagsarbeit angemahnt wird. Und auch die Arztpraxen mitmachen sollen, aber es dafür offensichtlich noch kein fertiges Konzept gibt.

Wenn wir uns fragen, warum die Gesundheitsämter nicht mit einheitlicher Software arbeiten. Wenn wir erschüttert sind, dass man lieber die Post bezahlt als das Meldeamt nach einer Adressliste zu fragen. Wenn wir nicht verstehen, warum engagierte Eltern nicht einfach Luftfilter für Hannovers Schulen kaufen dürfen. Wenn wir vielleicht sogar davon träumen, das irgendeine der handelnden Personen uns damit überrascht, Lösungen außerhalb der verkrusteten föderalistischen und bürokratischen Strukturen zu suchen.

Oder ist das alles wirklich Hexerei?

Von Sven Holle