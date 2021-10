Verkehrswende: Ein völlig falsches Signal

Hannover

Diese Entscheidung sendet ein falsches Signal. Unsere stolze Deutsche Bahn, das Einhundertprozent-Unternehmen der Bundesrepublik, hebt passgenau in einer Phase die Fahrpreise an, in der die Bürger mehr und mehr die exponierte Bedeutung der Verkehrswende für das Klima begreifen. Tonne für Tonne CO2 blasen die PKW in Deutschland täglich in die Luft. Als grüne Alternative taugt bislang nur die Bahn. Anstatt aber die Preise bürger- und damit klimafreundlicher zu gestalten, gibt der Bahn-Vorstand grünes Licht für die betriebswirtschaftlich gesehen durchaus nachvollziehbare Erhöhung. Allerdings gleicht dieser Zug einer absurden Realität. So lange das Flugzeug günstiger bleibt als der Zug, steigen die Kunden auch wider besseren Wissens nicht um.

In der Region Hannover entsteht zumindest eine Vision, wie der Verkehr der Zukunft klimafreundlicher funktionieren kann. Dabei helfen einzig attraktive Lösungen – eine Art Kundenerlebnis in Bus und Bahn – sowie angemessene Preise. Das im Wahlkampf angepriesene 356-Euro-Ticket mag ein Baustein sein. Weitaus zentraler sind verlässliche und pünktliche Infrastrukturen, digitale Service-Standards, wie sie private Unternehmen längst gelöst bekommen, und die klare Botschaft des Willens zur Veränderung. Letzteres – so beweist es der Kurs der Deutschen Bahn – bleibt die größte Herausforderung.

Von Carsten Bergmann