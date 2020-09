Verfassungsschutz braucht keine weiteren Kompetenzen

Hannover

Die Vergangenheit hat ein deutliches Bild gezeichnet: Immer wieder kam es beim Einsatz von Vertrauenspersonen, die in extremistischen Kreisen Informationen für die Ermittler sammelten, zu Problemen. Bekannt wurden dabei vor allem die Pannen-Serien um den Nationalsozialistischen Untergrund und die NPD. Nicht umsonst wurden anschließend die Möglichkeiten Vertrauenspersonen einzusetzen, deutlich beschnitten. Denn eines lässt sich nicht von der Hand weisen: Bei den Menschen, die auf die Informationsbeschaffung angesetzt werden, handelt es sich nicht um ausgebildete Ermittler. Es sind Privatpersonen, die meist selbst in die Szene verwickelt sind.

Dem Verfassungsschutz fehlt die Durchschlagskraft

Die Vergangenheit hat außerdem gezeigt, dass es bei der Arbeit des Verfassungsschutzes nicht an Erkenntnissen mangelt. Vielmehr fehlt die Durchschlagskraft. Der Attentäter von Hanau hätte gestoppt und auch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hätte verhindert werden können, wenn die Mühlen nur besser mahlen würden. Bevor der Nachrichtendienst also mit weiteren Kompetenzen ausgestattet wird, sollte es um eines gehen: Die internen Strukturen zu verbessern.

Von Mandy Sarti