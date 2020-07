VWN: Sedrans überraschender Abgang

Hannover

So richtig erklären konnte sich in Stöcken auch am Mittwoch niemand, was am Dienstag passiert war. Da wurde nämlich am späten Abend die völlig überraschende Demission von Thomas Sedran, Vorstandschef von VW Nutzfahrzeuge, verkündet. Zum 1. September wird der 55-Jährige vom bisherigen MAN-Personalvorstand Carsten Intra abgelöst.

Kritik auch an Führungsstil von Renschler

Zuvor hatte VW bereits verkündet, dass zwei weitere Schwergewichte ihre Chefposten verlieren, vor allem bei Traton-Boss Andreas Renschler lag das nahe. Zu sehr hatte sich in den vergangenen Monaten die Kritik an seinem Führungsstil verdichtet.

Unklar bleibt, was Sedrans Fehler waren

Was allerdings Sedran falsch gemacht hat, ist offen. Es gab durchaus mal Streit mit der Arbeitnehmerbank, aber was wäre er für ein Manager, wenn er den nicht hätte. Die lange angekündigten schlechten Zahlen für 2020 und 2021 sind ihm kaum anzulasten: Das Produktportfolio bringt es mit sich, dass hohe Strafzahlungen wegen der neuen EU-Abgasregeln drohen. Dass Wolfsburg der Marke dann auch noch die E-Version des neuen T7 gestrichen hat, hat ebenfalls nicht geholfen. Die Kooperation mit Ford hat er erfolgreich eingetütet, die Elektrifizierung der Marke glaubhaft vorangetrieben. Womöglich war er von Anfang an nur als Chef auf Zeit gedacht. Ob es aber klug ist, ihn mitten im Transformationsprozess von Werk und Marke auszutauschen, darf bezweifelt werden.

Von Inken Hägermann