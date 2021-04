VW-Haustarif: Ein wichtiges Signal

Wolfsburg

Am Ende brachte es Bernd Osterloh launig auf den Punkt: „Das hätte man auch früher haben können“, meinte der mächtige Betriebsratschef, als er mit der IG Metall den neuen VW-Haustarifvertrag präsentierte. In der Tat kann man fragen, warum fünf Verhandlungsrunden, garniert mit Warnstreiks, und ein abschließender 14-stündiger Gesprächsmarathon notwendig gewesen sind. Aber vielleicht gehören Säbelrasseln, Dickköpfigkeit auf beiden Seiten und ein abschließendes Ärmelhochkrempeln einfach dazu – Corona hin oder her.

Doch was ist der Abschluss wert? Zunächst einmal bringt er Ruhe ins Unternehmen. In einer Zeit des wohl größten Umbruchs ist es umso wichtiger, dass die Mitarbeiter motiviert mitmachen – schließlich sind sie es, die jene vom Vorstand beschlossene Transformation umsetzen müssen. Und wenn der Konzern Milliarden investiert, dann muss auch was für die Mitarbeiter drin sein – zumal VW trotz Krise gutes Geld verdient.

Wichtiger als alle Prozentpunkte beim Lohn ist aber ein anderer Aspekt: So gibt es künftig die Möglichkeit, statt Zusatzvergütung freie Tage zu bekommen. VW und Gewerkschaft zeigen damit, dass sie verstanden haben: Wahlmöglichkeiten machen es einfacher, Beruf und Privates in Einklang zu bringen – und VW als Arbeitgeber attraktiver. Ein wichtiges Signal auch für andere Unternehmen – dafür darf es auch mal etwas länger dauern.

Von Harald Thiel