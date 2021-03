Die SPD im Land verliert die Gunst der Wähler – und das Krisenmanagement des Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) bekommt in einer Umfrage wenig Zuspruch. Für NP-Kommentatorin Mandy Sarti ist klar, dass es am Regel- und Maßnahmen-Chaos in der Corona-Krise liegt.