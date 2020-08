Tui: Krisenfester mit neuen Konzepten

Hannover

Kreuzfahrtschiffe? Liegen vor Anker. Flugzeugflotte? Bleibt am Boden. Urlaubsbuchungen? Ein Totalausfall. Keine Frage, die Tui hat es schwer getroffen. Damit geht es dem größten Reisekonzern der Welt aber nicht anders als dem Betreiber einer Ferienpension oder dem Reisebüro um die Ecke. Die ganze Tourismusbranche gehört zu den großen Verlierern der Pandemie.

Die Größe macht den Unterschied

Was den Global Player Tui allerdings unterscheidet, ist eben seine Größe – denn damit sind auch die Folgen umso heftiger, wenn man ihn allein lassen würde. Deshalb sind die zusätzlichen Milliardenhilfen wohl alternativlos, die das Unternehmen durch die Krise bringen – und vor einem möglicherweise zweiten Lockdown schützen sollen. Denn keiner weiß, was passiert, wenn – wie gerade auf den Balearen – die Zahl der Neuinfektionen wieder in die Höhe schnellt.

Staatshilfe bedeutet auch Verantwortung

Staatshilfe bedeutet aber auch Verantwortung. Deshalb muss Konzernchef Joussen jetzt zeigen, dass er eine ganze Branche wieder auf Spur bringen kann. Sein frischer Fünfjahres-Vertrag sollte ihm dafür die nötige Power geben. Ein strikter Sparkurs kann jedenfalls nicht alles gewesen sein. Stattdessen müssen Konzepte her, die Reisen flexibler und krisenfester machen. Fakt ist: Urlaub wird es weiter geben – aber vielleicht nicht so, wie wir ihn kennen. Schwimmende Hotelburgen, stundenlanges Warten in stickigen Flughafenterminals und vollgepfropfte Ferienflieger sind jedenfalls sowas von Vor-Corona.

