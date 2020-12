Tui-Hilfe: Ein Deal mit vielen Risiken

Hannover

Nun also doch. Mit einem dritten Hilfspaket will der Staat den angeschlagenen Reiseriesen Tui vom Totalabsturz bewahren. Das kann man gut finden oder nicht – Fakt ist, dass es sich beide Seiten nicht leicht gemacht haben. Sowohl der Konzern als auch die Politik gehen Risiken ein. So wird es für die Unternehmensleitung sicherlich nicht leichter, Entscheidungen zu treffen – zwei vom staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfond benannte Aufsichtsräte werden Firmenchef Fritz Joussen künftig genau auf die Finger schauen. Aber auch private Investoren wie der russische Oligarch Alexej Mordaschow gewinnen mit der von ihnen geschulterten Kapitalerhöhung an Einfluss dazu.

Lesen Sie auch

Auf der anderen Seite steht das Risiko für den Steuerzahler. Wer sagt denn, dass die Tui im Sommer über den Berg ist? So gibt es Berechnungen, dass es Jahre dauern könne, bis das Reisegeschäft wieder da ist, wo es vor Corona war. Hat das Unternehmen nun den dazu nötigen langen Atem – oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Finanzspritze gesetzt werden muss? Und wie viel staatliche Hilfe ist angesichts des Stellenabbaus eigentlich noch zu rechtfertigen?

Anzeige

Sicher ist auch: Es gibt wieder unbeschwertere Zeiten

Ein Deal, der Fragen offen lässt, sicher. Ebenso sicher ist es aber auch, dass es wieder unbeschwertere Zeiten geben wird – in denen wir einen gesunden Reiseberater ganz gut gebrauchen werden können.

Unser Adventskalender per Mail Rezepte für die Vorweihnachtszeit, Bastel- und Deko-Tipps, Ausflugstipps für die Feiertage und natürlich aktuelle Nachrichten rund um das Fest und Corona – jeden Tag ein neues Türchen.

Von harald thiel