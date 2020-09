Hannover

Wir müssen reden. Immer wieder aufs Neue, gern über ähnliche Themen, immer wieder mit den gleichen Leuten. Dieser Zustand ist im Alltag vieler Menschen Normalität und leider auch Normalität im Talkshow-Alltag der öffentlich-rechtlichen Sender.

Die Erkenntnisse in der Studie des „Progressiven Zentrums“ sind also nicht überraschend. Denn Überraschungen mögen die Großen der Branchen nicht: Will, Maischberger, Illner oder Plasberg haben es nicht so gern, wenn ein stotternder Kommunalpolitiker oder ein mit der deutschen Sprache schwer ringender slowakischer EU-Politiker ihnen die Sendung versauen. Sie setzen lieber auf bewährtes Bundes-Politpersonal heimischer Aufzucht.

Karl Lauterbach an der Spitze der Gäste-Charts der Talkshows

Vergangenes Jahr waren Annalena Baerbock, Norbert Röttgen und Kevin Kühnert die Lieblinge der Moderatoren, 2020 führt zur Halbzeit der Epidemiologen-Spitzenpolitiker Karl Lauterbach die Gäste-Charts an, vor Olaf Scholz und Peter Altmaier. Zu den Politnasen noch einen Journalisten, einen Experten, gern aus der Wirtschaft – schon ist die handzahm aufgeregte Debattierclique vollzählig.

Breiteres Gästespektrum würde Populisten den Boden entziehen

Tragisch nur, dass viele sich nicht wiederfinden in den immergleichen Runden. Dabei würde sich das einfach ändern lassen: Die Redaktionen müssten ein breiteres Gäste-Spektrum zulassen – etwa Verbraucherschützer, Kirchenvertreter oder Gewerkschafter. Das würde mehr Akzeptanz schaffen. Und populistischen Dummdenkern den Boden entziehen.

Von Michael Lange