Hannover/Garbsen

Hoffentlich geht diese unverschämte, aber natürlich völlig verdiente Glückssträhne noch lange so weiter. Erst schiebt die Sommerwärme die ewige Kälte beiseite. Dann machen sich Corona und die Inzidenz dünne – und jetzt siegt auch noch Jogi, dieser sture Bock, die EM-Titelträume zurück.

Auferstanden aus dem Vorruhestand, der Herr Löw. Aber das nur nebenbei, denn auch in unserer schönen, kleinen Welt hier in der Region ereignete sich am Samstag ein ballistisches Wunder. Ein Aufsteiger und drei Gewinner – ja, das geht.

Gewinner Nummer zwei ist Jan Zimmermann

Als da wären: Der TSV Havelse, der den Schweinfurtern den Platz in der 3. Liga wegschnappte. Im Hinspiel nahmen sie Jogis neuen Stil vorweg: Toreschießen ist out, man zwingt den Gegner jetzt zu Eigentoren. Havelse kickt nun gegen Traditionsklubs wie 1860 München, Duisburg und Lautern.

Gewinner Nummer zwei ist Trainer Jan Zimmermann, der das Fußballmärchen in Garbsen schrieb. Dritter Sieger des Samstags ist 96, das sich mit Zimmermann einen Trainer angelte, der weiß, wie Aufstieg geht.

Schon heute startet er beim Trainingsauftakt in das 96-Abenteuer. Er soll bei 96 nachmachen, was er in Havelse bewiesen hat: Da spielten keine Ronaldos, aber eine richtige Mannschaft.

Fünf Wochen hat Zimmermann bis zum Zweitligastart Zeit, um seine Agenda abzuarbeiten. Natürlich wünschen wir ihm und uns, dass die Erfolgssträhne niemals enden möge.

Von Andreas Willeke