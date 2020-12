Hannover

Es ist eine Tragödie. Wir schauen entsetzt auf das Schicksal der Jugendlichen und können nicht ansatzweise ahnen, welch unermessliches Leid die Angehörigen und Freunde erleiden müssen – und auch der Lokführer.

Wir wissen nicht, was die drei Teenager dazu getrieben hat, ihr Leben aufgeben zu wollen. Und es geht uns auch überhaupt nichts an. Normalerweise berichten Zeitungen nicht über Selbstmorde – das ist vor allem der Angst geschuldet, dass es weitere Menschen zu dieser Tat treibt. Das ist richtig so, aber auf der anderen Seite darf man dieses Thema auch nicht einfach zur Seite schieben und so tun, als ob nichts passiert. Denn es geschieht viel zu häufig.

Mehr als 25 Suizide 2019 – pro Tag

Mehr als 25 Menschen haben sich 2019 laut statistischem Bundesamt das Leben genommen – und zwar pro Tag. Eine erschreckende Zahl. Die es zu senken gilt. Durch Aufklärung.

So viele Menschen brauchen Hilfe, zu viele finden sie nicht. Weil sie nicht wissen, an wen sie sich in ihrer Not wenden können. Vielleicht auch, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Ja, es ist natürlich auch so verdammt schwer zu erkennen, ob mein Kind nur eine schlimme pubertäre Phase durchlebt – oder ob es sich tatsächlich mit den schlimmsten aller Gedanken beschäftigt. Es ist so schwer zu erkennen, ob mein Gegenüber nur eine schlechte Phase hat – oder doch schon einer Depression verfallen ist. Weil man sich natürlich auch so ungern mit diesem Thema beschäftigt und niemand gerne darüber redet. Aber Ignorieren kann auch das Falscheste sein, was man tun kann.

Wir wissen nicht, ob sich während der Pandemie die Suizidrate erhöhen wird. Aber man ahnt es. So sollten wir eine Sache noch viel stärker beherzigen, gerade in diesen schweren Zeiten: Wir müssen viel mehr aufeinander aufpassen. Damit sich solche Tragödien nicht wiederholen.

Von christian lomoth