Stufenplan: Indiziert ist längst etwas anderes

Hannover

Sollte nicht noch irgendein pandemisches Paradoxon eingreifen, haben wir heute in der Region den dritten Tag in Folge mit einer Inzidenz von mehr als 35. Und dem Gesundheitsamt wird nichts anderes übrig bleiben, als eine „hohes Infektionsgeschehen“ festzustellen. Man springt also wieder auf Stufe zwei des nicht mehr allzu frischen Planes der Landesregierung, die Menschen sollen dann wieder andere, strengere Regeln befolgen.

Und das, obwohl zum Beispiel medizinische Experten wie der Direktor der MHH-Klinik für Pneumologie appellieren, sich nicht mehr allein an den Inzidenzwerten zu orientieren. Und obwohl auch die Politik längst der Meinung ist, es sei an der Zeit, zumindest einige dieser Maßnahmen noch mal zu überdenken.

Es ehrt die Gesundheitsministerin, wenn sie sagt, man wolle nicht mehr die ganze Stadt lahmlegen. Aber warum nur in drei Virus’ Namen lässt man sich damit – schon wieder – so viel Zeit? Alles, was jetzt besprochen werden soll, war ja nicht erst seit heute bekannt.

Es erschüttert, dass die Entscheider offensichtlich immer noch nicht verstanden haben, wie sehr diese späten Entscheidungen verunsichern und verärgern. Indiziert ist längst etwas anderes.

Von Sven Holle