Streit zwischen Stadt und Land zum Digitalpakt hilft nicht weiter

Hannover

Die Zahlen sind wirklich deprimierend. Fünf Milliarden Euro stehen für den Digitalpakt Schule zur Verfügung – weniger als eine Milliarde Euro wurde bisher in ganz Deutschland abgerufen. Und das nach zwei Jahren. In Zeiten, in denen sich alle Schüler mehr Wlan, mehr Laptops, mehr vernünftige Videokonferenzen wünschen. Ganz klar: Da läuft was schief. Nur was?

Darüber streiten sich nun das Kultusministerium und die Stadt Hannover. Denn die hat auch noch kein Geld angenommen. Wie so viele andere Städte. In Niedersachsen wurden Anfang des Jahres auch nur zehn Prozent der Mittel abgerufen. Gründe dafür gibt es einige: Ein oft beklagtes Hindernis ist die Bürokratie. Schließlich muss jede Schule ein „Medienbildungskonzept“ vorlegen. Das dauert. Dann müssen technische Voraussetzungen geschaffen werden – auch nichts, was von heute auf morgen geschieht. Da kann es schon mal sein, dass alle Kabel erneuert werden müssen. Und dann auch noch Corona.

Das Land Niedersachsen muss deutlicher kommunizieren

Was nun am allerwenigsten hilft, sind Streit und Schuldzuweisungen. Wenn das alles viel einfacher geht, wie das Land sagt, dann muss es das deutlicher kommunizieren – siehe die Zahlen oben. Ist ja schön, wenn sich alle einig sind, dass es Verbesserungsbedarf gibt – dann packt es endlich gemeinsam an. Die Pandemie zeigt: Es ist mehr als überfällig.

Von Christian Lomoth