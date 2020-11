Steuerschätzung: Zeit der schwarzen Null ist vorbei

Hannover

Die Steuerausfälle infolge der Corona-Pandemie sind drastisch: Niedersachsen wird von 2021 bis 2024 fast eine Milliarde Euro weniger einnehmen. Das macht sich bemerkbar: Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) kündigte an, nicht zum Ausgabenniveau vor der Pandemie zurückkehren zu wollen.

Doch das wäre ein Fehler. Denn die Pandemie zeigt mit einer Schärfe, die weh tut, woran das Land schon viel zu lange gespart hat: Das Bildungssystem ist marode, von einer Chancengleichheit kann nicht gesprochen werden. Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte werden nach wie vor nicht wie ihre Gymnasialkollegen bezahlt. Für einen besseren Stand der Pflege wird kaum Geld in die Hand genommen. Die Digitalisierung hängt immer noch massiv hinterher und an den Klimaschutz wird weiterhin nicht ausreichend gedacht. Um die Folgen der Pandemie aufzufangen, hat die GroKo die schwarze Null zwar vorübergehend ausgesetzt – zukunftsweisende Investitionen bleiben aber aus. An die nachfolgenden Generationen wird offenbar nicht gedacht.

Neue Schulden sind nötig, sonst Politik-Lähmung

Klar, bei geringen Einnahmen bleibt man erst mal verhalten. Andererseits: In dieser Situation ist es dringend ratsam, neue Schulden aufzunehmen – immerhin könnte das Zinsniveau kaum besser sein. Ein weiteres Festhalten am Sparkurs würde dagegen die Politik lähmen.

Von Mandy Sarti