Stadtteil-Befragung: Zufrieden Leben im Sahlkamp

Sorry, ich wohne im Sahlkamp. Nicht in der List, in Linden oder der Südstadt, sondern im Sahlkamp. Richtig, das ist dieser Stadtteil mit dem miesen Image. In der Kriminalitätsrate oben, städtebaulich ganz unten. Und natürlich ist der Sahlkamp jetzt bei einer Befragung zur Stadtteilqualität wieder mal ziemlich weit hinten gelandet. Irgendwo in der Kategorie Problemviertel.

Dabei wohne ich sehr gern im Sahlkamp. Und dafür gibt es Gründe: Wenn die Sonne zum Beispiel früh morgens hinter den Hochhäusern aufsteigt und diese in ein orangefarbenes Licht taucht, dann sieht man keine miserable Architektur – sondern nur einen strahlenden Sonnenaufgang mit Blick auf die Hannover-Skyline. Und auch danach ist der Sahlkamp ein liebens- und lebenswertes Viertel. Fast wie ein Dorf mit außergewöhnlicher Diversität: Auf dem Markt trinken Menschen aus verschiedenen Nationen gemeinsam Kaffee. Im Mehrfamilienhaus ist immer jemand, um Pakete anzunehmen. Die Nachbarschaft funktioniert – und von Kriminalität habe ich noch nie etwas gespürt.

Was fehlt, ist Wohlstand

Zugegeben: Was fehlt, ist Wohlstand. Das große Geld ist im Sahlkamp selten zu Hause. Hier wohnen Menschen nicht wegen der tollen Skyline, sondern wegen der niedrigen Mieten. Aber zufrieden sind sie trotzdem. Denn der Sahlkamp ist anders – und doch ein kleines Glück.

Von Sophie Peschke