Spahn und seine Pläne: Ein Desaster in der Kommunikation

Hannover

Gute Impfung, schlechte Impfung – die entfachte Luxus-Debatte, welcher Wirkstoff von zwei ausgezeichneten und vor allem wirkungsvollen Vakzinen in unsere Oberarme gespritzt werden soll, offenbart das dramatische Desaster einer erneut vollkommen verfehlten Kommunikationsstrategie. Nur kurz zur Erinnerung: Bis Ende des Jahres sollen etwa 27 Millionen Booster-Injektionen in Deutschland geschehen. Und was macht der Gesundheitsminister? Der beschädigt mit einer Limitierung des Deutschen liebsten Vakzins die Marke Moderna. Sicher, für die Altersgruppe U 30 wird Moderna nicht empfohlen. Für alle anderen Impfwilligen löst das Produkt wissenschaftlich erwiesen absolut überzeugende Immunantworten aus – durch Kreuzvarianten eventuell sogar nachhaltiger als „nur“ mit Biontech.

In welcher Welt leben wir bitte, in der wir also lebensrettende Medizin mir nichts, dir nichts in den Gully spülen müssen? Natürlich muss alles daran gesetzt werden, Moderna vor Ablauf der Haltbarkeit zu verabreichen. Das aber klappt nicht mit Verunsicherung. Der spahnsche Chaos-Plan ist eine Vollkatas­trophe.

Und das wiederum erschwert die ohnehin stockenden Anti-Corona-Maßnahmen und belastet die Glaubwürdigkeit etwa von Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Hannovers Regionspräsident Steffen Krach, die mühsam versuchen, diejenigen zu erreichen, die zu träge oder zu ignorant sind.

Von Carsten Bergmann