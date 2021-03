Sozialministerium: Der Neustart eröffnet Chancen

Hannover

Für Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) steht fest, dass Daniela Behrens die neue Sozialministerin werden soll. Die Zustimmung des Parlaments ist da nur noch reine Formsache – die nötigen Mehrheiten bringen die Regierungskoalitionen ganz allein zusammen.

Ohnehin sind die Stimmen nicht das größte Problem: So ein Neustart an der Spitze eines Ministeriums könnte unter deutlich besseren Vorzeichen stehen. Die Pandemie rückt das Sozialministerium in ein vorher nie dagewesenes Licht und macht Daniela Behrens damit nicht nur zu einer Hausspitze, sondern zwangsläufig auch zu einer Krisenmanagerin. Deswegen wird sie ganz sicher unter genauer Beobachtung stehen. Nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch wegen der Kritik, die in den vergangenen Wochen auf das Ressort einprasselte.

Daniela Behrens muss deswegen nicht nur das Chaos beseitigen, das im Rahmen der Impfkampagne verursacht wurde – sie muss kluge neue Akzente setzen, einen Weg zeichnen, wie das Leben mit dem Virus möglich sein kann.

Und in die Zukunft blicken: Denn in gar nicht allzu ferner Zeit, wird der Impfstoff nicht mehr knapp sein, und dann müssen Tausende Niedersachsen schnell geimpft werden. Auch dafür braucht es Konzepte.

Der Start wird für Daniela Behrens nicht leicht. Aber sie hat eine Chance, etwas grundlegend zu verändern.

Von Mandy Sarti