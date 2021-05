Hannover

Noch ist das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder nicht in Kraft getreten. Noch ist das, was sich Tausende täglich in Chats schicken, so etwas wie ein Alltagsdelikt. Aber auch diejenigen, die vielleicht gedankenlos und frei von sexueller Obsession widerwärtige Fotos und Filme mit einem Klick verbreiten, müssen wissen: Bald geht man für so etwas ins Gefängnis. Das ist nicht nur gut so, sondern überfällig.

Kindesmissbrauch ist ein Verbrechen. Die Dokumentation der abscheulichen Taten, die bislang den Tätern auch noch Einnahmen sichert, ist ebenfalls ein Verbrechen. Da mag jemand wie der frühere Nationalspieler Christoph Metzelder vielleicht faseln von einer „digitalen Parallelwelt“ und Reue und Scham äußern – das reicht nicht mehr. Die analoge Strafe folgt gewiss.

Mag sein, dass die Verschärfung des Strafrechts und immer effektivere Strafverfolgungsmöglichkeiten auch dazu führen, dass die gewerbs- und bandenmäßige Verbreitung dieser Gräueltaten noch stärker als bisher im Darknet läuft. Die Gewissheit ist tröstlich: Auch dieser Täter wird man eher mittel- als langfristig habhaft.

Lesen Sie auch Auch wegen Corona: Sexuelle Gewalt gegen Kinder nimmt dramatisch zu

Und viel wichtiger ist jetzt, dass das Alltagsdelikt keines mehr ist, dass jeder, der den Kick mit einem Klick sucht, weiß, dass ihm Ermittlungen, Strafverfahren, Jobverlust und gesellschaftliche Ächtung drohen.

Von Vera König