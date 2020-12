Hannover

Mit seinem forschen Auftritt ist Nikolai Setzer das Gegenteil von seinem Vorgänger im Conti-Chefsessel, Elmar Degenhart. Schaden kann es nicht: Machte der Konzern aus Hannover weiter wie bisher, würde es wohl sehr, sehr eng.

Der Wandel in der Automobilbranche ist gerade für die Zulieferer eine Herausforderung – nur wer zu radikalen Schritten bereit ist, hat eine Chance zu überleben. So soll beim Hardware-Profi Continental das Softwaregeschäft in den Mittelpunkt rücken. Denn wo die Autos mehr und mehr zu rollenden Computern werden, gerät das Betriebssystem zum Herzstück. Und hier sind Konkurrenten wie die angesagte US-Firma Tesla ein gutes Stück voraus, wo sich VW und Conti derzeit noch mit dem Hoffnungsträger ID verzetteln.

Das Kerngeschäft schwindet

Continental wird da künftig wohl allenfalls mit Zukäufen mithalten können. Doch die hochspezialisierten Start-Ups sind gerade weltweit begehrt und entsprechend teuer. Kräftige Einschnitte werden da an anderer Stelle nötig sein, zumal das Kerngeschäft schwindet. Und gleichzeitig muss es dem neuen Boss gelingen, eine verunsicherte Belegschaft mitzunehmen.

Die vergangenen Monate mit Protesten etwa in Aachen zeigten, wie schwierig das sein wird. Die Gewerkschaft brach die Gespräche zuletzt ab. Der Redebedarf bleibt.

Von Fabian Mast