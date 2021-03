Schwimmunterricht: Kinder brauchen Kompetenzen

Hannover

Eines vorweg: Der Unfall am Laher Teich war ein tragisches Unglück. Kann man jemandem dafür die Schuld geben? Wohl kaum. Wäre er zu vermeiden gewesen? Vielleicht.

Fakt ist: Dass die beiden Jungen, die auf so dramatische Weise im See ums Leben kamen, nicht schwimmen konnten, hat ihre Überlebenschancen um ein Vielfaches verringert. Natürlich ist es unklar, ob sie sich mit etwas mehr Erfahrung bei all den widrigen Umständen hätten über Wasser halten können. Aber vielleicht hätten sie durch eine kompetente Ausbildung mehr über die Gefahren gewusst, hätten das Risiko besser abschätzen können und gar nicht erst versucht, den Ball zu holen.

Erst vor wenigen Tagen hat der Deutsche Schwimmlehrerverband davor gewarnt, dass durch ausfallenden Schwimmunterricht wegen der Pandemie die Zahl der Nichtschwimmer steigt. Durch die zwischenzeitig komplette Schließung von Schwimmbädern hätten gleich mehrere Altersstufen das Schwimmen nicht richtig gelernt. Auch die DLRG spricht von einem ganzen Jahrgang, der nicht schwimmen gelernt hat. Ein Problem, dass es schon vor Corona gab: Seit Jahren kritisieren Eltern und Experten die langen Wartezeiten auf Kurse. Dass zudem Schwimmunterricht an Schulen auch aufgrund des Sanierungsstaus in den Bädern häufig ausfällt, ist mehr als nur ärgerlich – es ist schlicht lebensgefährlich.

Von harald thiel