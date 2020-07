Wenn das Wetter im Sommer gut ist, zieht es viele raus, am besten zum Baden in die Freibäder. Die sind in ihren Kapazitäten in Corona-Zeiten aber begrenzt – und die Hallenbäder in Hannover sind noch bis in den September hinein wegen Wartungsarbeiten geschlossen.

Da ist es umso alarmierender, dass unter diesen Bedingungen eine Welle von Nichtschwimmern auf uns zurollt. Nach Schätzungen der DLRG werden durch ausfallende Schwimmkurse 20.000 Fünf- und Sechsjährige auf ihr Seepferdchen in diesem Corona-Jahr verzichten müssen.

Kind im tiefen Wasser: Schockmoment

Denn die Menschen suchen sich aus verschiedenen Gründen auch andere Bademöglichkeiten als das überwachte und gut gesicherte Freibad. Die einen stellen sich einen großen Pool in den Garten, der Absatz boomt. Andere fahren irgendwo ins Grüne an Seen und Teiche, denen man nicht auf den Grund sehen kann. Es gibt genügend Eltern, die schon einmal ein Kind aus dem tiefen Wasser gezogen haben, das nicht schwimmen konnte. Ein Schockmoment.

Schwimmkurse kein Freizeitvergnügen

Schwimmkurse sind wichtig und nicht nur ein Freizeitvergnügen, das zu vernachlässigen ist. Hier geht es nicht um lustiges Planschen oder Wasserspiele, sondern schlichtweg auch ums Überleben. Deshalb dürfen diejenigen, die sich um die Schwimmausbildung kümmern wie Schulen, Vereine und Schwimmschulen, auch in so schwierigen Zeiten wie diesen nicht allein gelassen werden.

Von Sönke Lill