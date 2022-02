Schwerbehinderte: Inklusion darf nicht am Geld scheitern

Hannover

Sie werden damit geboren oder sie erleiden im Laufe ihres Lebens Unfälle, Krankheiten, Schicksalsschläge, aber eines ist klar: Diese Menschen können nichts dafür. Behindert werden Schwerbehinderte dennoch immer wieder, überall und systematisch. Auch bei uns. Trotz der UN-Behindertenrechtskonvention, die bei uns seit 2009 in Kraft getreten ist. Trotz Grundgesetz, Artikel 3, der unter anderem besagt: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“

Dort steht nicht: „... so lange es bezahlbar ist!“ Denn dieses Argument lähmt den Gleichheitsgrundsatz. Ob schon früh in der Kita, in der Schule, später auf dem Arbeitsmarkt oder an der Uni: Inklusion darf nichts kosten, auf jeden Fall nicht viel.

Ob barrierefreie Anschaffungen oder Umbauten daheim oder in den Bildungsinstitutionen, ob ausreichend geschultes und vorhandenes Lehr- und Begleitpersonal in der Schule, ob barrierefreie Zugänge in Zügen, Bahnen und Fahrstühlen: überall hapert es. Wenn nicht am Geld, dann liegt es an der Bürokratie – viele Eltern und Angehörige schwerbehinderter Menschen können davon ein Lied singen.

Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten und Talente, jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung, auf Chancen und auf Würde. Das sollte uns keine Last, sondern Selbstverständlichkeit sein.

Von Petra Rückerl