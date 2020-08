Hannover

Am Donnerstag startet in Niedersachsen die Schule und die Angst ist groß: Was passiert, wenn die Infektionszahlen weiter steigen? Wann müssen Eltern wieder kürzertreten, um ihre Kinder zu Hause zu betreuen? Fragen, auf die es derzeit noch keine Antwort gibt. Weil die Lage noch nicht abschätzbar ist, aber auch, weil die Sommerferien vom Kultusministerium nicht entsprechend genutzt wurden.

Minister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hält weiterhin an seinem Plan von vor sechs Wochen fest, zu einem „eingeschränkten Regelbetrieb“ zurückzukehren. Doch leider ist nichts mehr wie vor den Ferien. Damals zeichneten sich weniger Infektionen ab und ließen hoffen, dass eine Rückkehr zu einer annähernden Normalität möglich sei.

Rückkehr in die Schulen in annähernder Normalität bleibt Illusion

Diese Illusion wurde während der vergangenen Wochen allerdings genommen. Kein Wunder also, dass die Situation dem Kultusminister nun „Sorgenfalten“ auf die Stirn treibt.

Schulschließungen drohen, weil Landesregierung untätig war

Dieser Umstand hätte aber verhindert werden können. Lüftungsanlagen in Schulen, Ausweichräume für Fälle, in denen die Klassen zu klein sind; das alles hätte den Schulstart sorgloser gestaltet. Doch nichts davon wurde umgesetzt – und genau das ist blauäugig. Denn im Ernstfall drohen nun wieder Schulschließungen. Und das zeigt: Aus der Pandemie hat die Landesregierung bisher nicht wirklich gelernt.

Von Mandy Sarti