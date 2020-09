Der größte Wurf: 800.000 Dienst-Laptops für Lehrer – der Unterricht an Deutschlands Schulen soll digitaler werden. Die Kultusminister der Länder und die Bundesregierung haben sich dazu beim Schulgipfel am Montagabend auf eine engere Zusammenarbeit verständigt. Doch damit ist es nicht getan. Es müssen weitere Taten folgen, fordert NP-Redakteurin Mandy Sarti in ihrem Kommentar.