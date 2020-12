Hannover

Gestern Vormittag in einer Schule in Hannover: Der Lehrer bittet die Schüler aufzustehen. Ein paar Plätze bleiben leer – einige Kinder haben sich bereits ins Homeschooling verabschiedet. Die Verbliebenen werden abgefragt. Wer morgen zu Hause bleibt, setzt sich, danach diejenigen, die ab Mittwoch von zu Hause lernen, Donnerstag, Freitag ...

Unterrichtsplanung im Winter 2020 – bis zum Wochenende müssen die Schulen improvisieren. Dann sind Ferien – und der Wahnsinn zumindest vorübergehend vorbei. Was bleibt, ist Verärgerung – denn das Chaos war absehbar.

Landesregierung hielt zu lange am Präsenzunterricht fest

Sicher, für Corona kann niemand was, und die Wucht der zweiten Welle haben die meisten unterschätzt. Und dennoch gehört es zu einer seriösen Politik, den schlechtesten Fall mit einzukalkulieren und Maßnahmen dementsprechend zu gestalten. Viel zu lange hat die Landesregierung am Präsenzunterricht festgehalten – um dann, als nichts mehr zu retten war, die Leinen einfach loszulassen. Bis zum Wochenende macht nun jeder, was er will – und damit nichts richtig.

Falsch wäre es auch zu hoffen, dass im Januar alles wieder gut sein wird. Deshalb brauchen wir schnell eine Entscheidung, wie es nach den Ferien weitergeht. Wenn es Szenario B werden soll, dann muss man es jetzt sagen. Unterricht muss planbar sein – sonst gibt es nur Verlierer.

Von Harald Thiel