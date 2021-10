Schnellwege: Verkehrswende nicht mit Regeln von gestern

Hannover

Hannovers Schnellweg-System ist ein riesiger Sanierungsfall. 35 Brücken müssen in den nächsten 20 Jahren erneuert werden. Bei manchen von ihnen – etwa am Weidetor oder an der Hildesheimer Straße – ist der Zeitdruck noch viel größer. Ein Megaprojekt – und eine Chance. Denn die autogerechte Stadt hat ausgedient. Höchste Zeit, sie zu einer klimagerechten umzubauen.

Aktuell stehen die Planer jedoch vor einem unlösbaren Problem. Sie sollen den Verkehr von morgen nach Regeln von gestern gestalten. Geradezu symbolisch steht dafür Hannovers Südschnellweg. Obwohl die Klimaziele wohl nur mit weniger Autoverkehr zu erreichen sein werden, soll der Südschnellweg für noch mehr davon ausgebaut und fast doppelt so breit werden wie vorher.

Immer wieder beteuerten die Planer, dass sie rechtlich keine andere Möglichkeit hätten und schon das absolute Minimum umsetzten, das möglich sei.

Per Klage will das „Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs“ diesen fraglichen Automatismus durchbrechen. Noch besser wäre es, es müsste gar nicht so weit kommen. Eine zentrale Aufgabe der neuen Bundesregierung wird sein, die auch heute noch primär auf das zügige Vorankommen des Autos ausgelegten Regelwerke zu modernisieren. Denn auch diese sind ein riesiger Sanierungsfall.

Von Christian Bohnenkamp