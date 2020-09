Schluss mit der fahrlässigen Atommüll-Politik

Berlin

Es ist unfassbar: Seit den 1970er Jahren heißt es, der Atommüll muss nach Gorleben. Nur dort seien die Bedingungen gegeben, um den strahlenden Abfall aus den Kraftwerken zu lagern. Nach Alternativen wurde erst gar nicht ernsthaft gesucht, es war ein politischer Beschluss. Und jetzt: Ist es plötzlich möglich, dass in der halben Republik ein Endlager entstehen kann.

Zeit- und Geldverschwendung

Gorleben ist dafür raus, es bleibt ein trauriges Symbol für eine fahrlässige Atompolitik in Deutschland. Rund 1,8 Milliarden Euro wurden in den Salzstock am Rande Niedersachsens investiert – und erst jetzt wird erkannt, dass der nicht tauglich ist. Es macht einen wütend, was an Zeit und Geld verschwendet wurde. Und wäre nicht der jahrzehntelange Protest und Widerstand der Anwohner gewesen, wer weiß, wie unheilvoll die Geschichte weiter gegangen wäre. Nebenbei: Zur Rechenschaft wird für dieses Missmanagement jetzt natürlich niemand mehr gezogen.

Die Menschen in Gorleben sind nach diesem jahrzehntelangen Kampf natürlich erleichtert, aber auch nicht euphorisch. Sie haben noch einige Tonnen Müll vor der Tür, und keine Lösung. Und wer weiß schon, was in zehn Jahren ist, wie die Suche läuft, welche Probleme an anderen Stellen auftauchen?

Jetzt aber erst einmal der Neustart: Mit 90 möglichen Gebieten in der ganzen Bundesrepublik. Das hat den Vorteil, dass der zu erwartende Protest noch sehr gering ausfällt. Weil man einfach zu wenig weiß – und weil derzeit die Gefahr, Besitzer eines Atomklos zu werden, noch überall gleich groß ist.

Bundesregierung setzt auf Konsens

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung setzt erst einmal auf Konsens. Das kann und wird nicht so bleiben, einen kleinen Vorgeschmack auf den Widerstand liefern jetzt schon die Bayern. Ja, der Müll muss sicher verwahrt werden – aber bitte möglichst weit weg von uns.

Tatsächlich hätte man sich auch schon zu diesem Zeitpunkt eine engere Auswahl an Möglichkeiten gewünscht. Schließlich soll bis 2031 eine Entscheidung fallen – 90 Gebiete zu prüfen, das dauert. Und Zeit wurde wahrlich genug verschwendet.

Von Christian Lomoth